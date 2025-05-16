31 yaşındaki Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesi ile yıktı geçti

Tom Cruise'un başrolündeki 'Görevimiz Tehlike Son Hesaplaşma' filminin kırmızı halısında objektiflere poz veren Hande Erçel, toz pembe uzun bir elbisesi ile gündem olmuştu. Hande Erçel'den yeni paylaşımlar geldi. Instagram hesabına bu kez kırmızı elbisesi ile olan fotoğraflarını koydu. Derin yırtmacı olan elbise ve Hande Erçel'in bu pozlarına beğeni yağdı. Hakan Sabancı ile olan birlikteliği ile ön planda olan Erçel'in işte Cannes'dan yüklediği pozları: