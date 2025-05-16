31 yaşındaki Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesi ile yıktı geçti
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78'inci Cannes Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarının yanı sıra, Türk oyuncular Hande Erçel, Damla Sönmez ve Birce Akalay da boy gösterdi. Hande Erçel, katıldığı Cannes Film Festivali'nden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncunun Instagram'da yayınladığı yeni fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
Tom Cruise'un başrolündeki 'Görevimiz Tehlike Son Hesaplaşma' filminin kırmızı halısında objektiflere poz veren Hande Erçel, toz pembe uzun bir elbisesi ile gündem olmuştu. Hande Erçel'den yeni paylaşımlar geldi. Instagram hesabına bu kez kırmızı elbisesi ile olan fotoğraflarını koydu. Derin yırtmacı olan elbise ve Hande Erçel'in bu pozlarına beğeni yağdı. Hakan Sabancı ile olan birlikteliği ile ön planda olan Erçel'in işte Cannes'dan yüklediği pozları:
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