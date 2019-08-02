31 Mart seçimlerinde adaydı siyaseti bıraktı şimdi çobanlık yapıyor

Şehir hayatından tamamen uzaklaştım, çadırda yaşıyorum: Siyaset hayatına 2009 yılında başladığını ifade eden Memiş, "Kemalpaşa’da bir şeyleri değiştirebileceğimi düşündüğüm için aday oldum. Diğer adaylar gibi çok para harcamadım. Ben insanların satın alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Paraları döküyoruz, seçimi kazandıktan sonra insanların cebinden bunu defalarca kez alıyoruz. Adaylığımda 169 oy aldım. Çok kısa süre sonra da siyasete ara verme kararı aldım, koyun satın aldım ve şimdi bunların başında çobanlık yapıyorum. 31 Mart seçim çalışmalarında çok yoruldum, gerçekten yıprandım. 10 yıllık siyasi sürecim artık bir ara vermem gerektiğini söyledi. Şehirden tamamen uzaklaşabilmek adına bunu başlatmış bulundum. Ben şehir hayatından uzaklaştım, orayla ilgimi alakamı kestim. Şu anda çadırda yaşıyorum” diye konuştu.