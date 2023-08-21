31 bin liranın altında memur maaşı kalmayacak! Meslek meslek yeni hesaplamalar yapıldı

Sabah’ın haberine göre, Kamu İşveren Heyeti ve memur sendikaları bugün de görüşmelerini sürdürecek ve uzlaşma zemini arayacak. Yeni zam teklifinin 22 Ağustos Salı günü yani yarın gelmesi bekleniyor. Ancak yarınki görüşmede herhangi bir uzlaşı yakalanamazsa konu Hakem Heyeti'ne gidecek.