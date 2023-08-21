31 bin liranın altında memur maaşı kalmayacak! Meslek meslek yeni hesaplamalar yapıldı
Memur ve emekli zammı için toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, Ocak 2024 dönemi içinse hesaplar yeni veriler geldikçe revize ediliyor. Memur zammı için belirleyici olacak toplu sözleşme için hükümet teklif yükseltti. Memur-Sen ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Tüm bu gelişmelere ek olarak Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine göre ise meslek meslek emekli, memur maaşları tabloları yeniden hesaplandı.
Memur ve emekli zammı için toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, Ocak 2024 dönemi içinse hesaplar yeni veriler geldikçe revize ediliyor. Memur zammı için belirleyici olacak toplu sözleşme için hükümet teklif yükseltti.
Memur-Sen ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Tüm bu gelişmelere ek olarak Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine göre ise meslek meslek emekli, memur maaşları tabloları yeniden hesaplandı.
Toplu sözleşme zammı için yeni teklif geldi
Kamu işveren heyeti 2 yıl boyunca memur zammında belirleyici olacak toplu sözleşme zammı için yeni teklifini duyurdu. Buna göre 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6 ikinci yarısı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı teklif edildi.
Sabah’ın haberine göre, Kamu İşveren Heyeti ve memur sendikaları bugün de görüşmelerini sürdürecek ve uzlaşma zemini arayacak. Yeni zam teklifinin 22 Ağustos Salı günü yani yarın gelmesi bekleniyor. Ancak yarınki görüşmede herhangi bir uzlaşı yakalanamazsa konu Hakem Heyeti'ne gidecek.