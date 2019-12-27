31 Aralık yarım gün tatil mi yılbaşı tatili kaç gün?
Yılbaşı yaklaşırken tatil planlarına karar vermek isteyenler vatandaşlar 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi araştırması yapıyor. Resmi tatiller kanununa göre 31 Aralık resmi tatil değil dolayısıyla öğleden sonra çalışanlar izinli olmayacak. Fakat yıllık izin kullanmak isteyen çalışanlar 5 günlük izin kullanabilirler.
31 Aralık resmi tatil mi olacak, öğleden sonra tatil mi sorusu, son günlerde araştırma konusu oldu. 31 Aralık öğleden sonra tatil mi olacak sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, buna göre planlarına yön verecek. Peki, resmi tatil programına göre 31 Aralık öğleden sonra tatil mi olacak? İşte, 31 Aralık resmi tatil mi sorusunun cevabı
31 Aralık öğleden sonra tatil mi:
31 Aralık Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Fakat bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.