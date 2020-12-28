31 Aralık resmi tatili mi? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor

Bu sene Türkiye de tüm dünya gibi yılbaşına kısıtlamalar ile girecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı tatili 4 gün oldu. Yılbaşı yasağı 31 Aralık perşembe saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki ya 31 Aralık'ta mesai ya da online dersler olacak mı?