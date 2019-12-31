31 Aralık 2019 Salı günü gazete manşetleri hangi gazete ne yazdı?
TürkMedya bünyesindeki Star gazetesi bugün son sayısını çıkardı. Gazete, yayın hayatına dijital olarak devam edecek. Grubun bir diğer gazetesi Güneş ise farklı bir formatta Akşam gazetesinin ek olarak okurlarıyla buluşacak. İki gazete bugün son kez çıktı.
1999 yılında yayın hayatına başlayan ve farklı medya grupları bünyesinde yayınlarını sürdüren Star gazetesi, bugün son kez basıldı. "Kağıda veda ediyoruz artık 24 saat sizlerleyiz" manşetiyle veda eden gazete, yayınlarına internette devam edeceğini duyurdu.
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Gazetenin Genel Yayın Yönetmen Nuh Albayrak da son sayıdaki yazısında "Artık, sürdürülebilir ve aktif gazetecilik ancak dijital platformda mümkündür" ifadelerini kullandı.
Güneş ek oluyor
TürkMedya grubunun bir diğer gazetesi Güneş de günlük gazete olarak son baskını yaparken yayın hayatına farklı br formatla Akşam gazetesinin eki olarak devam edecek.
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