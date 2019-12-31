31 Aralık 2019 Salı günü gazete manşetleri hangi gazete ne yazdı?

Gazetenin Genel Yayın Yönetmen Nuh Albayrak da son sayıdaki yazısında "Artık, sürdürülebilir ve aktif gazetecilik ancak dijital platformda mümkündür" ifadelerini kullandı.

Güneş ek oluyor

TürkMedya grubunun bir diğer gazetesi Güneş de günlük gazete olarak son baskını yaparken yayın hayatına farklı br formatla Akşam gazetesinin eki olarak devam edecek.