30'lu yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı, neler kullanmalı?

30'lu yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı, ne tür ürünler kullanmalı? 30'lu yaşlarda cilt bakımının nasıl olması gerektiğini öğrenmek için işe 30'lu yaşlarda ciltte oluşan değişimler ve cildin ihtiyaçlarını öğrenerek başlamakta fayda var. 30'lu yaşlarda cilt artık sivilce gibi hormonal dengesizliklerden uzaklaşıyor. Bu nedenle işimiz bu açıdan daha kolay. Cildin bu dönemde hiç görünmediği kadar iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Metabolizma yavaşlamaya başlamadı; 30’ların sonlarından itibaren hızlı yaşlanmanın güçlü belirtilerini henüz göstermiyor. Öte yandan, gençliğinizde ve ergenliğinizdeki kusurlu cilt kalıntılarının etkilerini görmeye başlıyorsunuz. Biz kadınlar bu dönemde, önceki yıllarda cildimize ne kadar iyi baktığımızı fark etmeye başlarız. Ancak bu yine de ciltte sorunlar olmadığı anlamına gelmez. İşte 30’lu yaşlarda cildinizde oluşabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümleri: