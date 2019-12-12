30'lu yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı, neler kullanmalı?
30'lu yaşlarda cilt bakımı nasıl yapılmalı diye merak edenler için iyi haberlerimiz var. 30'lu yaşlarda hormon ve sivilce sorunundan kurtulan cilt hiç görünmediği kadar parlak ve sağlıklı dönemine ulaşır. 30'lu yaşlarda cilt bakımında dikkat etmeniz gerekenler nemlendirme, kırışık önleme, oksitlenme karşıtı bakım ve gözenek temizliği temelinde olmalı.
30'lu yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı, ne tür ürünler kullanmalı? 30'lu yaşlarda cilt bakımının nasıl olması gerektiğini öğrenmek için işe 30'lu yaşlarda ciltte oluşan değişimler ve cildin ihtiyaçlarını öğrenerek başlamakta fayda var. 30'lu yaşlarda cilt artık sivilce gibi hormonal dengesizliklerden uzaklaşıyor. Bu nedenle işimiz bu açıdan daha kolay. Cildin bu dönemde hiç görünmediği kadar iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Metabolizma yavaşlamaya başlamadı; 30’ların sonlarından itibaren hızlı yaşlanmanın güçlü belirtilerini henüz göstermiyor. Öte yandan, gençliğinizde ve ergenliğinizdeki kusurlu cilt kalıntılarının etkilerini görmeye başlıyorsunuz. Biz kadınlar bu dönemde, önceki yıllarda cildimize ne kadar iyi baktığımızı fark etmeye başlarız. Ancak bu yine de ciltte sorunlar olmadığı anlamına gelmez. İşte 30’lu yaşlarda cildinizde oluşabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümleri:
Oksitlenme: Çevre kirliliği, güneş ışığı ve elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık gibi günlük faktörler erken yaşlanmaya yol açabilir. 30’lu yaşalardaki cilt hem iç yaşlanma hem de dış etkenler nedeniyle oksidasyon ile karşı karşıya kalır.
Dehidrasyon: Su kaybından dolayı meydana gelen ince çizgiler, gelecekteki çizgilerin oluşmasını kolaylaştırır. Göz çevresi ve boyun ilk göreceğiniz yerlerdir.
Pigmentasyon: UV ışınlarından gelen fotoyaşlanma, özellikle yanak ve burun bölgesinde, güneş lekeleri veya çiller şeklinde görünmeye başlar.