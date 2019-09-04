300 yıllık ahşap yapı! Nasıl yapıldığına akıl sır erdirilemedi

Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacahayrat mezrasında bulunan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen samanlık, yapım şekli ile bir hayli ilgi çekiyor. 70 metrekare genişliğinde ve 4 metre yüksekliğindeki yapıyı ilginç kılan ise bugünkü teknoloji ile bile yapılması bir hayli zor olan binanın 3 asır önceki imkanlarla yapılabilmiş olması.