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300 kişiyi öldürdüler işte o bina! Uydudan çekildi Mariupol'un hali korkunç

300 kişiyi öldürdüler işte o bina! Uydudan çekildi Mariupol'un hali korkunç

UKRAYNA'nın liman kenti Mariupol Rus saldırılarında en ağır hasarı alan noktalardan biri oldu. Harabeye dönen şehir uydudan görüntülendi.

300 kişiyi öldürdüler işte o bina! Uydudan çekildi Mariupol'un hali korkunç

ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüleri, kuşatma altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki yıkımı gösterdi. Fotoğraflarda, kent merkezindeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin Rus güçleri tarafından bombalandığı görüldü. 

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300 kişiyi öldürdüler işte o bina! Uydudan çekildi Mariupol'un hali korkunç

Mariupol içinde ve dışında iletişim olmadığı için, görüntüler son birkaç gün içinde Rusya merkezli uydulardan gelmeyen ilk görsel güncelleme özelliğine sahip.

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300 kişiyi öldürdüler işte o bina! Uydudan çekildi Mariupol'un hali korkunç

Onlarca patlama yaşandı
Bununla birlikte fotoğraflar, Mariupol ve çevresinde onlarca patlama meydana geldiğini de doğruladı.

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300 kişiyi öldürdüler işte o bina! Uydudan çekildi Mariupol'un hali korkunç

Burada 300 kişi ölmüştü
Fotoğraflardan birinde Rus güçleri tarafından bombalanan tiyatro binasının doğusundaki alanın harabaye döndüğü görüldü. Ukraynalı yetkililer daha önce söz konusu tiyatro binasının sığınak olarak kullanıldığını ve saldırının ardından yaklaşık 300 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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