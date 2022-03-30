300 kişiyi öldürdüler işte o bina! Uydudan çekildi Mariupol'un hali korkunç

Burada 300 kişi ölmüştü

Fotoğraflardan birinde Rus güçleri tarafından bombalanan tiyatro binasının doğusundaki alanın harabaye döndüğü görüldü. Ukraynalı yetkililer daha önce söz konusu tiyatro binasının sığınak olarak kullanıldığını ve saldırının ardından yaklaşık 300 kişinin öldüğünü açıklamıştı.