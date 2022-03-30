300 kişiyi öldürdüler işte o bina! Uydudan çekildi Mariupol'un hali korkunç
UKRAYNA'nın liman kenti Mariupol Rus saldırılarında en ağır hasarı alan noktalardan biri oldu. Harabeye dönen şehir uydudan görüntülendi.
ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüleri, kuşatma altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki yıkımı gösterdi. Fotoğraflarda, kent merkezindeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin Rus güçleri tarafından bombalandığı görüldü.
Mariupol içinde ve dışında iletişim olmadığı için, görüntüler son birkaç gün içinde Rusya merkezli uydulardan gelmeyen ilk görsel güncelleme özelliğine sahip.
Onlarca patlama yaşandı
Bununla birlikte fotoğraflar, Mariupol ve çevresinde onlarca patlama meydana geldiğini de doğruladı.
Burada 300 kişi ölmüştü
Fotoğraflardan birinde Rus güçleri tarafından bombalanan tiyatro binasının doğusundaki alanın harabaye döndüğü görüldü. Ukraynalı yetkililer daha önce söz konusu tiyatro binasının sığınak olarak kullanıldığını ve saldırının ardından yaklaşık 300 kişinin öldüğünü açıklamıştı.