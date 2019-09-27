30 yıl hurdacılık yaptı bulduklarıyla hayatı değişti
UŞAK'ta 30 yıldır yaptığı hurdacılık mesleğine yürüme bozukluğu nedeniyle son veren 61 yaşındaki bir Hüseyin Doğan isimli bir vatandaş, şimdilerde Türkiye'nin dört bir tarafından aranmaya başladı.
Hurdacılık yaptığı sıra bulduğu tarihi eser niteliği taşıyan eşyaları uzun yıllar biriktirmeye başlayan ve mesleği bırakmasının ardından antika koleksiyonu oluşturan Doğan, şimdilerde damadıyla birlikte eserlerden bazılarının ticaretini yapmanın yanı sıra müzelere de bağışlıyor.
Dükkandaki pek çoğu eski dönemlerden kalma olan değerli ve sayısız antika eserler, Uşak’ın yanı sıra Türkiye genelinde pek çok antikacı tarafından ilgi görüyor.
Antikaların bazılarını hurda ararken bulduklarını bazılarını ise satın alarak koleksiyona dahil ettiklerini belirten damat Onur Er, “Bu işe 30 yıl önce kayınpederimin merakıyla başladık. Ortalama 10 yıldır yanlarındayım. Kayınpederim uzun yıllardır biriktirdiklerini koleksiyon haline getirip sergilemeye başladı." dedi.
Yıllarca biriktirdiler: Konuşmasına devam eden Er, şu ifadelere yer verdi;
- "Genelde kendisini ‘Hurdacı Hüseyin’ olarak tanırlar. Fakat biz hurdacılık yaparken antika eşya ve malzemelere denk geliyorduk. Bunları buldukça uzun yıllar boyunca biriktirmeye başladık. Daha sonra hurdacılığı bırakmaya karar verip antikacılığa başladık."