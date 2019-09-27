30 yıl hurdacılık yaptı bulduklarıyla hayatı değişti

Yıllarca biriktirdiler: Konuşmasına devam eden Er, şu ifadelere yer verdi;

- "Genelde kendisini ‘Hurdacı Hüseyin’ olarak tanırlar. Fakat biz hurdacılık yaparken antika eşya ve malzemelere denk geliyorduk. Bunları buldukça uzun yıllar boyunca biriktirmeye başladık. Daha sonra hurdacılığı bırakmaya karar verip antikacılığa başladık."