30 yaşında aşı olan Bensu Soral oturduğu yerden 32 bin TL kazandı
30 yaşında covid-19 aşısı olmasıyla magazin gündeminde olan olan Bensu Soral, oturduğu yerden 32 bin TL'yi nasıl kazandığını anlattı.
İçerde ve Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle büyük bir popülerliğe kavuşan 30 yaşındaki Bensu Soral, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Soral evliliği, hayatına dair birçok çarpıcı açıklamada bulundu.
İyi bir ailen, sevdiğin kardeşlerin, güzel bir evliliğin ve popüler bir mesleğin var. Hayatın peri masalı mı?
Hayır canım... Öyle mükemmel hayata sahip insanların olduğunu da düşünmüyorum. Bizim de hastalıklarımız, üzüntülerimiz oluyor, herkes gibi. Ben sadece bunları peri masalına çevirmeye çalışan kişi olabilirim.
Nasıl yani?
Çok Polyanna bir insanım. Karşıma çıkan bütün olumsuzluklara pozitif bakmayı biliyorum. Ve mutlu oluyorum.
Dramların var mı?
İstesem yaratırım ama yok.
Hatalarla aran nasıl?
Yıpranmamak için hatalarla aramı iyi tutmaya çalışırım. Biraz cesur olup risk almalıyız. Sonucunda hata yapacak olsak bile...
Neden?
Çünkü bunlardan ders çıkarıyorum. Ve sonrasında bunlar beni güçlendiriyor. Bunları söyleyince arkadaşlarım “Çok Polyanna’sın” diyor. Aslında böyle konuşmaya da çekiniyorum. Ama elimde değil.
Bu pozitif durumdan ve çizginden seni ne çıkarır?
Haksızlığa tahammül edemiyorum. Çünkü hayatım boyunca “Aman yanlış anlamasın, kırılır” diye o kadar insanların üzerine titreyerek hareket ettim ve ediyorum ki ben bu kadar çaba sarf ederken insanlar bunu anlamayıp haksızlık yaptığında pozitifliğimden eser kalmıyor.