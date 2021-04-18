30 yaşında aşı olan Bensu Soral oturduğu yerden 32 bin TL kazandı

İyi bir ailen, sevdiğin kardeşlerin, güzel bir evliliğin ve popüler bir mesleğin var. Hayatın peri masalı mı?

Hayır canım... Öyle mükemmel hayata sahip insanların olduğunu da düşünmüyorum. Bizim de hastalıklarımız, üzüntülerimiz oluyor, herkes gibi. Ben sadece bunları peri masalına çevirmeye çalışan kişi olabilirim.



Nasıl yani?

Çok Polyanna bir insanım. Karşıma çıkan bütün olumsuzluklara pozitif bakmayı biliyorum. Ve mutlu oluyorum.