30 ülkede denendi! Koronavirüs tedavisinde yeni yöntem

ABD’de ve İngiltere’de onaylandı: Bununla birlikte araştırmacılar, cihazın vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyonun sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki ile organ ve dokularda hasarlar ortaya çıkmasına ve çoklu organ yetmezliklere neden olan sepsis hastalığını tedavi etmek için geliştirildiğini açıkladı. Kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsisin tedavisi için CytoSorb’un kullanımı hali hazırda ABD’de ve İngiltere’de onaylandı.