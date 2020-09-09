30 ülkede denendi! Koronavirüs tedavisinde yeni yöntem
ABD'de yapılan bir araştırmada koronavirüs tedavisinde yeni bir yöntem bulundu.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 900 bini aşarken, henüz etkin bir aşının olmadığı hastalığa karşı bilim insanlarından yeni bir tedavi önerisi geldi. Buna göre, bir makineye bağlanan hastaların kanı filtrelenerek Covid-19 hastalarının birçoğunun önlüm nedeni olan sitokin fırtınası engellenebilecek.
ABD’de üretilen CytoSorb adlı cihaz sünger gibi çalışan boncuklarla dolu bir filtreyle hastaların kanını saflaştırarak sitokin adı verilen potansiyel olarak toksik bileşikleri ortadan kaldırıyor. Boncuklardaki delikler sitokinleri yakalıyor, ancak antikorlar gibi daha küçük, faydalı parçacıkları filtelemiyor.
ABD’de ve İngiltere’de onaylandı: Bununla birlikte araştırmacılar, cihazın vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyonun sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki ile organ ve dokularda hasarlar ortaya çıkmasına ve çoklu organ yetmezliklere neden olan sepsis hastalığını tedavi etmek için geliştirildiğini açıkladı. Kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsisin tedavisi için CytoSorb’un kullanımı hali hazırda ABD’de ve İngiltere’de onaylandı.
Üç deneyden elde edilen verilerle hazırlandı: Diğer taraftan, Nisan ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cihazın Covid-19 nedeniyle meydana gelen sitokin fırtınalarını tedavi etmeye yardımcı olabileceğini ve ağır hastalarda kullanılabileceğini açıkladı. Mayıs ayında ise İngiltere Ulusal Sağlık Enstitisü (NHS), kan temizleme yönteminin coronavirüse karşı kullanımıyla ilgili bir rehber yayınladı.Rehber, Çin, Almanya ve İtalya'daki üç deneyden elde edilen verilere dayanarak hazırlandı.