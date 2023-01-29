30 gün içinde başvuran parasını alır! Maaş gibi her ay 8 bin ödeniyor
Şartları sağlayan herkese her ay maaş gibi 8 bin TL ödeme yapılıyor. Ödemeyi alabilmek için ise 30 günlük süre sınırı bulmadan başvuru yapmak gerekiyor. Geçtiğimiz dönem 2 bin 568 ila 5 bin 137 TL olarak ödenen bu tutar, 2023 asgari ücret zammıyla 8 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte tüm detaylar...
Yeni yılın gelmesiyle gelirler artarken ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemelerinin miktarı da yükseltildi. 2023 Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle zamlı maaşlar beklenirken diğer yardım ödeneklerinin de hesaplara yatması bekleniyor.
İhtiyaç sahiplerinin ceplerini rahatlatacak, maaş gibi her ay yatacak ödemelerin en düşüğü 4 bin 3 TL iken en yükseği 8 bin TL oldu. İşte ayrıntılar...
HER AY MAAŞ GİBİ YATACAK
İŞKUR, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan vatandaşlara işsizlik maaşı adı altında ödeme yapıyor. Ödemeler her ayın 5'inde PTT üzerinden yatacak. İşsizlik maaşı almak için kişinin, işsiz kalmadan önce 120 gün hizmet akdine tabi olması gerekir.
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Ayrıca son üç yılda en az 600 gün prim ödenmesi de gerekli de gereklidir.