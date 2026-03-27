30 bin üzerine uygulanacak! Tapuda yeni düzenleme
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetini kabul etti. Görüşmede yargıyla ilgili düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi gündeme geldi. Bakan Gürlek 30 bin lirayı aşan tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu hazırlığı yapıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetiyle Bakanlık'ta görüşmesinin ardından yargıda yaptıkları düzenleme hazırlıklarıyla ilgili paylaşım yaptı.
AVUKATLARA ÖZEL DÜZENLEME YENİ YARGI PAKETİ'NDE
Savunma makamının temsilcisi olan avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Barolar Birliği ile yakın işbirliği içinde adalet camiamızın taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, 12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Yargı camiasının büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gürlek, "Bu ailenin içerisinde avukatlarımız çok önemli. 209 bin avukatımız var. Yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli." dedi.
TAPUDA 30 BİN LİRA ÜZERİ İŞLEMLERDE AVUKAT ZORUNLULUĞU
Gürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: