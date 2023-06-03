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30 bin minyatür otomobil bu fuarda buluştu

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30 bin minyatür otomobil bu fuarda buluştu

Sırbistan'da başlayan Minyatür Otomobil Fuarı'nda yaklaşık 30 bin araç sergileniyor.

30 bin minyatür otomobil bu fuarda buluştu

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Minyatür Otomobil Fuarı başladı.

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30 bin minyatür otomobil bu fuarda buluştu

Novi Sad Sürücüler Birliğince, Novi Sad Kent Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Vojvodina Sürücüler Birliği desteğiyle düzenlenen fuarda minyatür araçlardan yaklaşık 30 bin parça ziyaretçilerle buluştu.

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30 bin minyatür otomobil bu fuarda buluştu

Vojvodina Sürücüler Birliği Başkanı Marko Topo, fuarın geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek fuar kapsamında tecrübe paylaşımının da yapıldığını söyledi.

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30 bin minyatür otomobil bu fuarda buluştu

Fuara başkent Belgrad'dan katılan Sasa Nikic de otomobilin yanı sıra minyatür traktör koleksiyonu da yaptığını belirtti.

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