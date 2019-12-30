30 Aralık haftalık burç yorumları aşk haritanız neler söylüyor?
30 Aralık-5 Ocak haftalık burç yorumları aşk için bakın neler diyor? 2020'nin ilk günlerinde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu haftalık yorumları aşk konusunda şanslı günler olduğunu gösteriyor. İşte haftalık burç yorumları 30 Aralık haftası için gökyüzünün mesajları...
Haftalık burç yorumları 30 Aralık haftası için neler söylüyor? 2019 son günleri ile 2020'nin ilk günlerin kapsayan 30 Aralık-5 Ocak haftalık burç yorumlarında bu kez tüm burçlar için aşk haritasının detaylarını derledik. 2020'nin ilk günlerinde hem haftalık burç yorumlarını merak edenler hem de 30 Aralık haftası haftalık burç yorumları aşk falını okumak isteyenler için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu haftalık burç yorumları aşk haritasının detaylarını yazdık. 30 Aralık-5 Ocak haftasında mesela Boğa burçları için, aşk ve romantizm bu hafta ana temalar olacak. Eğer Evren sizi ve ruh eşinizi bir sebepten ötürü birbirinizden ayırdıysa, kartlarda bir yeniden birleşme olduğuna güvenin. İkizler, kalbinizin arzularına evet deyin ve “nasıl” ve “neden” i Evren'e bırakın. Bilmeden önce, arkadaşlarının ve aile üyelerinin huzurunda yemin ederim. Yay, değişim iyidir. Şu anda bulunduğunuz yer ile en iyi yaşamınız arasındaki köprüdür. Bu yüzden ruhunuzun karanlık kısımları olarak adlandırılan gölgelere girmekten korkmayın. İşte haftalık burç yorumlarının aşk için söyledikleri...
Koç haftalık burç yorumu ve aşk haritası: Kader araya girip işleri sizin adınıza ayarlıyor. Hafta başında böyle bir müdahaleyi bekliyoruz, Koç. Eğer biriyle çeliştiyseniz, evden size değişiklik yapma fırsatı sunulur. Ama egonuzu bir kenara bırakmaya istekli olmalısınız. Koç, aşkı tezahür ettirme sürecinde, Evren netliği sever. Kafanızdaki soru işaretlerini temizleyin. Masumlarla dolu bir odada dolaşırken inançlarınızı gözden kaçırmayın.
Kozmik ipucu: Neyi tezahür ettirdiğiniz konusunda net olun.
Boğa haftalık burç yorumu ve aşk haritası: Aşk ve romantizm Venüs Gezegeni sakinleri için bu hafta ana temalar olacak. Eğer Evren sizi ve ruh eşinizi bir sebepten ötürü birbirinden ayırdıysa, kartlarda bir yeniden birleşme olduğuna güvenin. Diğerleri için bu, taahhüdünüzü derinleştirme ve bunun ilk bölümünü sonsuza dek mutlu bir şekilde yazmayı seçme zamanı olabilir. Bu senin büyük günün, Boğa. Baskıya girme. Kendinize neyin gerçek olduğunu sor, böylece değerlerinizle uyumlu bir tören planlayabilirsiniz.
Kozmik ipucu: Ruh eşinle birleşmesi kartlarda.
İkizler haftalık burç yorumu ve aşk haritası: Aşk tanrısı sana gözlerini dikmiş durumda İkizler. Romantik yaşamında bir şeyleri düzeltmene yardım etmeyi planlıyor. O büyük bağlılığa hazır mısın? Kalbinin arzularına evet de ve 'nasıl' ve 'neden'i Evren'e bırak. Bu aynı zamanda dünyanızda bir bolluk ve refah zamanıdır. Siz, bir süredir sadece hayal edebileceğiniz bir hayat kurmakla meşgulsünüz. Bu gerçek olmak üzere.
Kozmik ipucu: Uzun mesafe için söz vermekten korkmayın.