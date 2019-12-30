30 Aralık haftalık burç yorumları aşk haritanız neler söylüyor?

Haftalık burç yorumları 30 Aralık haftası için neler söylüyor? 2019 son günleri ile 2020'nin ilk günlerin kapsayan 30 Aralık-5 Ocak haftalık burç yorumlarında bu kez tüm burçlar için aşk haritasının detaylarını derledik. 2020'nin ilk günlerinde hem haftalık burç yorumlarını merak edenler hem de 30 Aralık haftası haftalık burç yorumları aşk falını okumak isteyenler için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu haftalık burç yorumları aşk haritasının detaylarını yazdık. 30 Aralık-5 Ocak haftasında mesela Boğa burçları için, aşk ve romantizm bu hafta ana temalar olacak. Eğer Evren sizi ve ruh eşinizi bir sebepten ötürü birbirinizden ayırdıysa, kartlarda bir yeniden birleşme olduğuna güvenin. İkizler, kalbinizin arzularına evet deyin ve “nasıl” ve “neden” i Evren'e bırakın. Bilmeden önce, arkadaşlarının ve aile üyelerinin huzurunda yemin ederim. Yay, değişim iyidir. Şu anda bulunduğunuz yer ile en iyi yaşamınız arasındaki köprüdür. Bu yüzden ruhunuzun karanlık kısımları olarak adlandırılan gölgelere girmekten korkmayın. İşte haftalık burç yorumlarının aşk için söyledikleri...