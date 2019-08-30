30 Ağustos Zafer Bayramı yurtta coşku ile kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşle başladı.
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Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler önce Sevgi Yolunda sonra ise tarihi Smyrna Antik Kentindeki resepsiyonla devam etti.
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Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu önünden başlayan yürüyüş, Sevgi Yolu sonundaki Atatürk anıtına kadar meşaleler, sloganlar, marşlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde sürdü.
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Dev Türk ve Atatürk bayraklarının açıldığı yürüyüşe sahil güvenlik ekipleri de denizden eşlik etti. Kortej yürüyüşü güzergahında bulunan asker kıyafetli Bayraklı Belediye Tiyatrosu öğrencileri de alkış aldı.
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