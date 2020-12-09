3 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı

Bu kapsamda son 3 yılda yoğun bir çalışma yaptık, lityum karbonatı laboratuvar ortamında ürettik. Daha sonra başarılı bir üretimden sonra da buradaki ürün TÜBİTAK tarafından analizleri yapılarak küçük bir de pil üretimi gerçekleştirildi” dedi.