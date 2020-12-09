3 yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı
ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Etimaden Kırka Tesisleri'nde, Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı. Pilot tesiste ilk yıl 10 ton üretim yapılacağı belirtilirken, bu kapasitenin daha sonraki dönemde 600 tona çıkarılması hedefleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın milli enerji ve maden politikaları kapsamında, 3 yıldır üzerinde çalışılan lityum karbonat üretiminde son aşamaya gelindi. Eskişehir’de bor üretimi yapılan Etimadem Kırkla Tesisleri'nde kurulan pilot tesiste, hafta başından bu yana Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretilmeye başlandı. Pilot tesiste ilk yıl 10 ton üretim yapılacağı belirtilirken, bu kapasitenin daha sonraki dönemde 600 tona çıkarılması hedefleniyor.
Etimaden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, lityumun 20’nci yüzyılda önemli mineral haline geldiğini kaydederek, ilk üretimlerin TÜBİTAK incelemesinden ve analizlerinden geçtiğini belirtti.
Maraşlıoğlu, “Son yıllarda özellikle 20’nci yüzyılda lityum önemli bir mineral haline geldi. Batarya teknolojisinin gelişmesi özellikle sektöründe hızla büyümesinde dolayı kritik ham maddeler listesine dahil edildi. Bizim de çalışmamızın temeli budur. Her gün geçen gün lityumun öneminin artmasından dolayı laboratuvar çapında bor yan kayaçlarında yer alan lityumun kazanılmasına dair çalışmalara başladık.
Bu kapsamda son 3 yılda yoğun bir çalışma yaptık, lityum karbonatı laboratuvar ortamında ürettik. Daha sonra başarılı bir üretimden sonra da buradaki ürün TÜBİTAK tarafından analizleri yapılarak küçük bir de pil üretimi gerçekleştirildi” dedi.