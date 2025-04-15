3 yıl sonra bulunmuştu! Şehit Nurettin Tokyürek'in cenazesinde vasiyeti yerine getirildi

Vasiyeti köyüne gömülmekti

Şehit Nurettin Tokyürek'in, şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajı ortaya çıkmıştı. Bu yazışmada kardeşine 'şehit olursam beni köyümüzde en güzel yere gömün' demişti. Şehidin bir diğer vasiyeti de eşi Gözde'ye iyi bakmalarıydı. Şehit vasiyetindeki gibi köyünde toprağa verildi.