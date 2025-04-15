3 yıl sonra bulunmuştu! Şehit Nurettin Tokyürek'in cenazesinde vasiyeti yerine getirildi
ERZURUM bugün, 3 yıl sonra cenazesi bulunan şehidi Nurettin Tokyürek'i son yolculuğuna uğurladı. Vasiyetinde beni köyümün en güzel yerine gömün, eşime iyi bakın diyen şehit Nurettin Tokyürek son isteğine uygun olarak defnedildi.
7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı 3 yıl sonra bulunmuştu. Şehit Nurettin Tokyürek için bugün Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp katafalka konuldu.
Yoğun kar yağışı altında düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajı okundu.
Tekbirlerle konulduğu top aracında askeri bando ekibi eşliğinde bir süre taşınan şehidin naaşı, alanda bekleyen cenaze aracına nakledilerek, Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi'ne götürüldü. Şehidin naaşı, tekbir ve dualarla mahalle mezarlığına defnedildi.
Vasiyeti köyüne gömülmekti
Şehit Nurettin Tokyürek'in, şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajı ortaya çıkmıştı. Bu yazışmada kardeşine 'şehit olursam beni köyümüzde en güzel yere gömün' demişti. Şehidin bir diğer vasiyeti de eşi Gözde'ye iyi bakmalarıydı. Şehit vasiyetindeki gibi köyünde toprağa verildi.