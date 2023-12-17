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3 yıl önce haberlere konu olan adam ormanda alev alev yanarak öldü

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3 yıl önce haberlere konu olan adam ormanda alev alev yanarak öldü

SARIYER'de yaklaşık 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan yaklaşık 52 saat sonra sağ çıkarılan Ali Kılıç, Belgrad Ormanları’nda iddiaya göre ateş başında sohbet ederken alev aldı. Bir anda alev topuna dönen adam hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

3 yıl önce haberlere konu olan adam ormanda alev alev yanarak öldü

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Sarıyer Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında Belgrad Ormanı’nda dolaşırken definecilerin açtığı 12 metrelik kuyuya düşen Ali Kılıç’ın yakınları ondan haber alamayınca hemen polisi arayıp ihbarda bulunmuştu.

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3 yıl önce haberlere konu olan adam ormanda alev alev yanarak öldü

Kılıç’ın Bahçeköy Ormanı’nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başlamıştı.

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3 yıl önce haberlere konu olan adam ormanda alev alev yanarak öldü

52 saat sonra kurtarılmıştı

Belediye ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda Ali Kılıç’ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılıç’ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etmişti. 

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3 yıl önce haberlere konu olan adam ormanda alev alev yanarak öldü

Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Düştüğü kuyuda kurtarılmayı beklerken hep dua ettiğini söyleyen Ali Kılıç’ın kurtarılma hikayesi o dönem haberlere konu olmuştu.

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