3 yıl önce EYT'lilerin verdiği sözü hatırlattı! Haluk Levent onlara seslendi: O gün bugün
EYT düzenlemesinin yaş şartı olmadan yapılmasıyla milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali gerçekleşti. Şarkıcı Haluk Levent, 3 yıl önce EYT'li vatandaşların verdikleri sözü hatırlatıp 'işte o gün bugün' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü toplantının ardından yaptığı açıklamada, EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını söylemişti.
Yapılan düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten konuya ilişkin bir paylaşım geldi.
Ünlü şarkıcı, twitter hesabından paylaşım yaparak EYT'lilere seslendi.
EYT'liere verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün
Levent, paylaşımında, "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim. Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız' O gün bugün işte. Ahbap Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" mesajını yazdı.