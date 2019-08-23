3 yıl önce annesi ölmüştü! Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım vefat etti
Sezen Aksu'nun bir süre önce hastaneye kaldırılıp taburcu edilen babası Sami Yıldırım, 91 yaşında hayata veda etti.
Türk müziğinin başarılı ismi Sezen Aksu, bugün hayatının en acı günlerinden birini yaşıyor. Minik Serçe Sezen Aksu'nun bir süredir solunum yetmezliği sıkıntısı yaşayan 91 yaşındaki babası Sami Yıldırım, hayata gözlerini yumdu.
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, 18 Temmuz'da aniden rahatsızlanınca, yakınlarının çağırdığı ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Haberi alır almaz soluğu hastanede alan Sezen Aksuda babasını yalnız bırakmamıştı.
Sami Yıldırım, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım'ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenmiş ve 5 gün tedavi görmüştü.
91 Yaşındaki Sami Yıldırım'ın bu tedavisinin üzerinden yalnızca 2 ay geçmişti ki bugün Minik Serçe'nin babası hayata veda etti.