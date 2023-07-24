3 yıl önce 7. kattan düştü öldü diye haberi yapıldı 9 ameliyat geçirdi şimdi tek hayali var

"Annem o esnada ‘O ölmedi, ölseydi ben net hissederim' dedi"

Tanıdıklarının okuduğu haberlerden kendisini ölü olarak bildiğini anlatan Atakan Çobanlar, “Ben o geceyi hatırlayamıyorum. Nedenini ben de tam olarak bilmiyorum. Kanımda alkol veya başkan hiçbir madde zaten çıkmadı. Düşmenin etkisiyle gelen acıyla o anların silindiğini tahmin ediyoruz. Ben hastaneye ameliyata girmişim, annem kapının önünde, başkaları ‘Atakan'a ne oldu?' diye sormuşlar. Haberlere bakınca herkes ‘öldü' demiş.