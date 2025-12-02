3 Türlü de kazandırıyor! Altın değerindeki hayvan için köylü şini gücünü bıraktı

BİR SEZONDA 80 YUMURTA VERİYORLAR

İstanbul'dan köyüne yıllarca önce dönen ve deve kuşu yetiştirmeye başlayan Tetik, deve kuşunun en kolay bakılan hayvanlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Günde bir defa yemini veriyorsun. Her türlü yem yiyor ve bütün hastalığa karşı dirençli. Yavrusundan, yumurtasından, derisinden, tüyünden, çürük yumurtasından her şeyinden para kazanılıyor."