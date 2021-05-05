3 top dondurma kaç kalori? Kalori hesaplama
Yazın en sevilen tatlarından dondurmanın kalorisini sizler için hesapladık. Peki özellikle 3 top dondurmada kalori var dersiniz? İşte yanıtı...
3 top dondurmada kaç kalori var sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan 3 top dondurmada kaç kalori var biliyor musunuz?
Ortalama 100 gr olan 3 top dondurmada 193 kalori vardır. Peki yazın yaklaşmasıyla gün için sıkça tükettiğimiz bitter çikolata, dondurma, kakao ve üzüm pekmezinde kaç kalori var? Kalori cetveline göz atın!
Hemen herkesin severek tükettiği bitter çikolatanın 4 karesinde 95 kalori bulunuyor.
Sütlü çikolatanın 20 gramında ise 106 kalori var.