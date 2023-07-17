3 şehirde orman yangını sürüyor! Geceyi cehenneme çevirdiler...

Hatay'ın Belen ilçesi ile Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki noktalarda çıkan orman yangınları sürüyor. Gece boyu karadan müdahale edilen yangınlara havanın ağarmasıyla birlikte tekrar havadan müdahale de başladı. Hatay'daki yangın söndürme çalışmaların koordine eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili bilgi verdi. Tarım Bakanı Yumaklı dün 19 orman yangını çıktığını ve 16'sının kontrol altına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yangına sazlık alanda yakılan ateşin neden olduğunu, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte orman yangınlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri..