3 parmağı da yürüyen merdivene sıkıştı koptu! Çocuğun o halini görenlerin kanı dondu

Ameliyata alındı

Olayın ardından ihbar üzerine AVM’ye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, parmakları kopan çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer’deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kopan parmaklar ise merdiven sökülerek ulaşıldıktan sonra hastaneye götürüldü ancak yerine dikilemeyince aile, özel bir hastaneye sevk edildi. Burada çocuğun ameliyata alındığı bilgisine ulaşıldı.