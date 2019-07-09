3 malzemeli kurabiye tarifi
Sadece 3 malzemeyle yapılıyor, 5 dakikada hazırlanıyor! Şipşak kurabiyenin lezzetine ise doyum olmuyor. İşte 5 dakikada hazır olan kurabiye tarifi
Aniden misafiriniz mi geldi İşte şipşak lezzetine doyum olmayan kurabiye
Malzemeler:
125 gram tereyağı
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1,5 su bardağı un
KAYNAK: Mynet
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Pişirme önerisi:
Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin
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Yapılışı:
Tereyağı, pudra şekeri ve elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alın.
Azar azar ilave ettiğiniz un yardımıyla ele yapışmayan bir kıvam alana kadar karıştırın.
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Küçük parçalara böldüğünüz kurabiye hamurlarına avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.
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