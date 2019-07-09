3 malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi

Sadece 3 malzemeyle yapılıyor, 5 dakikada hazırlanıyor! Şipşak kurabiyenin lezzetine ise doyum olmuyor. İşte 5 dakikada hazır olan kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi - Sayfa 1

Aniden misafiriniz mi geldi İşte şipşak lezzetine doyum olmayan kurabiye

Malzemeler:
125 gram tereyağı
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1,5 su bardağı un

KAYNAK: Mynet

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3 malzemeli kurabiye tarifi - Sayfa 2

Pişirme önerisi:
Kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin

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3 malzemeli kurabiye tarifi - Sayfa 3

Yapılışı:
Tereyağı, pudra şekeri ve elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alın.

Azar azar ilave ettiğiniz un yardımıyla ele yapışmayan bir kıvam alana kadar karıştırın.

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3 malzemeli kurabiye tarifi - Sayfa 4

Küçük parçalara böldüğünüz kurabiye hamurlarına avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.

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