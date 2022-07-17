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3 Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın eski aşkı Burak Serdar Şanal ihanet iddialarına yanıt verdi!

3 Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın eski aşkı Burak Serdar Şanal ihanet iddialarına yanıt verdi!

2 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda bitiren oyuncu Özgü Kaya ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serdar Şanal çifti geçtiğimiz haftalarda ayrılmışlardı. Ünlü çift ilişkilerinin ihanetle bittiği yönünde olan iddialara yanıt verdi.

3 Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın eski aşkı Burak Serdar Şanal ihanet iddialarına yanıt verdi!

Sezon finali yapan Kanal D'nin sevilen dizisi 3 Kız Kardeş'in Başrol oyuncusu Özgü Kaya iki yıldır aşk yaşadığı eski rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

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3 Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın eski aşkı Burak Serdar Şanal ihanet iddialarına yanıt verdi!

Dizide Türkan karakterini canlandıran 26 yaşındaki ünlü oyuncu kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisiyle olan ayrılık sebebiyle ilgili açıklama yapmamıştı.

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3 Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın eski aşkı Burak Serdar Şanal ihanet iddialarına yanıt verdi!

İlişkileri evlilik yolunda giden ikili ayrılınca ortaya sosyal medyada ihanet iddiaları atıldı. Gündemden düşmeyen iddialar üzerine  Burak Serdar Şanal ile ayrılık kararı alan 26 yaşındaki güzel oyuncu, “Çok yorum yapmak istemiyorum. Saygı çerçevesinde ilişkimizi noktaladık. Bir daha ilişki olmaz. İhanet durumları yok. Karşılıklı anlaşarak, dostça bitirdik” açıklamasını yapmıştı.

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3 Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın eski aşkı Burak Serdar Şanal ihanet iddialarına yanıt verdi!

Tüm bunların ardından 33 yaşındaki Burak Serdar Şanal, önceki gece Etiler'deki Dönerci Serkan'dan çıkarken kameralara yansıdı. 

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