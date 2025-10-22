3 il incelendi! 2 yıl sürdü! İşte depremde en riskli iki ilçe belirlendi
Deprem ülkemizin değişmeyen bir gerçeği. Her bölgede ayrı ayrı çalışmalar devam ediyor. 2 yıl önce başlayan ve Van, Ağrı ve Hakkari'yi kapsayan çalışma sona erdi. Araştırma için 30 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekler kazıldı. Ortaya çıkan sonuca göre en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe belirlendi; Yüksekova ve Şemdinli... İşte detaylar...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) akademisyenlerinin Van, Ağrı ve Hakkari'de deprem üretme potansiyeli olan 5 fay hattında yaptığı saha araştırmaları sona erdi, elde edilen sonuçlar TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi. Van YYÜ, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, AFAD ve Belediyeler Birliği işbirliğinde 2 yıl önce başlatılan "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale, Erciş ve Tutak Fayı Projesi" tamamlandı.
ARAŞTIRILAN 5 FAY
TÜBİTAK'ın 8,5 milyon lira destek verdiği proje kapsamında Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Selçuk ve Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sacit Mutlu'nun aralarında bulunduğu 6 kişilik ekip, riskli olduğu değerlendirilen Van'daki Başkale ve Erciş, Hakkari'deki Yüksekova ve Şemdinli, Ağrı'daki Tutak faylarında araştırma yaptı.
DEV HENDEKLER KAZILDI
Belirlenen bölgelerde 30 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekler kazan araştırma ekibi, eski deprem izlerinin belirlenmesi ve tarihlendirilmesi için jeolojik verileri topladı.
Tehlikeli olarak görülen 5 fayın karakteristik özelliklerinin ve deprem tekrarlanma aralıklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında elde edilen veriler, TÜBİTAK, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve belediyeler gibi kurumlarla da paylaşıldı.
Akademisyenler, bu verileri derslerinde öğrencilere anlatarak deprem bilincinin artırılmasına da katkı sunmaya çalışıyor.