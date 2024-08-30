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3 günlük tatili fırsat bilen oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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3 günlük tatili fırsat bilen oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi sonucu tatilin 3 güne çıkmasından dolayı Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

3 günlük tatili fırsat bilen oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Tatilciler, adaya gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

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3 günlük tatili fırsat bilen oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla Midilli'ye gitti.

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3 günlük tatili fırsat bilen oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Ayvalıklı turizmci Nevzat Turhan, Midilli'ye feribotla 45 dakikada ulaşılabildiğini söyledi.

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3 günlük tatili fırsat bilen oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Turhan, 3 günlük süreçte yoğunluğun sürmesini beklediklerini ifade etti.

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