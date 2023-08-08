3 gündür kayıp olan adamın cesedini av köpeği ormanda buldu!

6 Ağustos Pazar günü Kavak’ın Karapınar Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan 63 yaşındaki Yaşar Özbek'ten bir daha haber alınamamış, eşi Muradiye Özbek’in yardım çağrısı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede iz köpekleri ve dron destekli arama çalışması başlatmıştı. Bölgede süren aramaların 3. gününde 63 yaşındaki Yaşar Özbek’in cesedi Davlumbaz mevkisinde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulundu.