3 günde her yeri istila ettiler! Hangi tür oldukları tespit edilemiyor

Türü henüz tespit edilemedi

Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen böcekler, mahallede bulunan bir çok evi ve iş yerini sardı. Böceklerle yaklaşık 3 gündür mücadele etmelerine rağmen başarılı olamayan vatandaşlar, bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi. Kendi imkanları ile ilaçlama yapmaları rağmen böcekleri uzaklaştırmayı başaramayan mahalle sakinleri zor durumda kaldıklarını dile getirdi.