3 günde her yeri istila ettiler! Hangi tür oldukları tespit edilemiyor
TEKİRDAĞ Kapaklı Pınarca Mahallesi'ni milyonlarca böcek adeta istila etti. Mahallelilerin 3 gündür mücadele ettiği böceklerin hangi türe ait oldukları ise henüz tespit edilemedi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarca Mahallesi'ni tarım alanlarından gelen böcekler adeta istila etti. Minik siyah renkli olan ve türü henüz belirlemeyen böceklerle kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan mahalle sakinleri başarılı olamayınca, yetkililerden yardım istedi.
Muhtar Taner Diril, "Biz İlçe Tarım Müdürlüğü'nü, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Geleceklerini söylediler ama şu an için gelen giden yok, bekliyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Her yerde böcek var" dedi. Kapaklı'ya bağlı Pınarca Mahallesi'nde tarım arazilerinden gelen milyonlarca böcek adeta mahalleyi istila etti.
Türü henüz tespit edilemedi
Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen böcekler, mahallede bulunan bir çok evi ve iş yerini sardı. Böceklerle yaklaşık 3 gündür mücadele etmelerine rağmen başarılı olamayan vatandaşlar, bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi. Kendi imkanları ile ilaçlama yapmaları rağmen böcekleri uzaklaştırmayı başaramayan mahalle sakinleri zor durumda kaldıklarını dile getirdi.
"Milyonlarca böcek var"
Pınarca Mahallesi Muhtarı Taner Diril, mahalleyi saran böceklerin sarmasıyla ilgili vatandaşlardan çok şikayet aldığını belirterek, "Biz İlçe Tarım Müdürlüğü'nü, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Geleceklerini söylediler ama şuan için gelen giden yok, bekliyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Her yerde milyonlarca böcek var" dedi.