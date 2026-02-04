3 Gün sürecek sağanak yağışa dikkat! Şemsiyelerinizi hazırlayın...
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Yurdun büyük bölümü için sağanak uyarsı yapıldı. Yağışlı havanın ardından hava koşulları yumuşarken yeniden yağış etkisi görülecek. İşte il il beklenen hava durumu...
Meteoroloji 4-8 Şubat hava durumu raporunu yayımladı: Perşembe günü batıdan giren şiddetli yağış sistemi tüm yurdu etkisi altına alıyor!
İstanbul'da şemsiyesiz çıkılmayacak o tarih belli oldu. Hafta sonu ise o illerde kar sürprizi var! Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte adım adım yaklaşan soğuk hava dalgasının detayları ve 5 günlük hava tahmin raporu
Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin batı kapısından giren alçak basınç sistemi, özellikle Ege ve Marmara bölgesinde yaşamı olumsuz etkileyebilir. İzmir'den Çanakkale'ye, Muğla'dan İstanbul'a kadar uzanan hatta gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor.
BATI KIYILARINDA SAĞANAK VE FIRTINA KABUSU
Uzmanlar, metrekareye düşecek yağış miktarının sel ve su baskınlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Şemsiyelerin yanınızdan ayrılmaması gereken bu süreçte, deniz ulaşımında fırtına nedeniyle aksamalar yaşanması muhtemel.