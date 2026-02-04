3 Gün sürecek sağanak yağışa dikkat! Şemsiyelerinizi hazırlayın...

İstanbul'da şemsiyesiz çıkılmayacak o tarih belli oldu. Hafta sonu ise o illerde kar sürprizi var! Peki İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte adım adım yaklaşan soğuk hava dalgasının detayları ve 5 günlük hava tahmin raporu