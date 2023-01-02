3. eşini de öldürüp gömmüştü! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu sekreter ilanı verip...

N. A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli N. A.'nın 2 yıl önce Kovid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe (48) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi.