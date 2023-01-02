3. eşini de öldürüp gömmüştü! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu sekreter ilanı verip...
Üç eşini de 19 yıl arayla vahşice öldürdü, ne zaman serbest kalsa cinayet işledi. Manisa'da N. A.'nın üçüncü cinayetinin perde arkası aydınlatılmaya devam ediyor. Birlikte yaşadığı eşi Mutlu Menekşe'yi (48) öldürdükten sonra el arabasıyla metruk binanın yakınına gömen katilin sosyal medyadan sürekli 'sekreter' ilanı verdiği ortaya çıktı. N. A.'nın 2 yıl içinde evine aldığı 20 kadının hepsinin şiddetten kaçtığı öğrenilirken cinayet ihbarını gömmeye yardım eden kızının verdiği belirtildi.
Türkiye'nin gündemine giren 'eş katili'nin son cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Gece saatlerinde metruk binanın girişine kadın cesedi gömüldü, olay ihbar edildi. Şüpheli olayın ardından üç eşini 19 yıl arayla öldüren N. A. hakkında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı.
İlk eşini bıçakladı, ikinci eşini ütüyle yaktı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı eşini öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen N. A. (57) gözaltına alındı.
İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
N. A.'nın daha önce bir eşini bıçaklayarak, diğerini de ütüyle öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli N. A.'nın 2 yıl önce Kovid-19 tedbirlerinde cezaevinden tahliye edildiği ve yaklaşık 3 aydır Mutlu Menekşe (48) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı öğrenildi.