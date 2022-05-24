3 dizi ve Survivor'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu: Hakim Yasak Elma Üç Kuruş
23 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Hakim, Yasak Elma, Üç Kuruş ve Survivor'u hüsrana uğrattı.
Babasının ölümüyle yüzleşmekte zorlanan Kılıç, Baybars’ın nasıl öldürüldüğünü bilen herkesi ortadan kaldırmaya başlar. Kılıç, Kartal’la beraber Baybars’ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin’i de ölüm listesine alır. Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verdiği Üç Kuruş reytingde reytingde umduğunu bulamadı.
Ekin ve Çağatay’ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar. Yıldız ve Ender, Handan’dan tamamen kurtulmak için plan yaparlarken, Handan’ın onlar için hazırladığı başka sürprizler olduğu Yasak Elma reytingde zirveye yerleşemedi.
Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Seda Ocak'ın yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu dün gece oynandığı Survivor reytingde geriledi.
Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir. Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır. Dizi reytingde ilk 10'a giremedi.
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