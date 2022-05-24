3 dizi ve Survivor'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu: Hakim Yasak Elma Üç Kuruş

Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir. Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır. Dizi reytingde ilk 10'a giremedi.

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