3 dizi birden ekran yolculuğunu sonlandırdı Star TV FOX TV VE TV8'de final haftası
Televizyon ekranlarında dizi kıyımı yaşandı. Star TV, FOX TV ve TV8 dizileri bu hafta final yaparak ekranlara veda etti.
Dizi sektöründe hareketli zamanlar devam ediyor. Yaz sezonuna hazır yeni dizilerin fragmanları televizyon ekranlarında dönmeye başladı. Geçtiğimiz sezonlardan bu yana yayımlanan ve artık televizyon macerasında sona gelen yapımlar ise yavaş yavaş nokta koyuyorlar.
Senaryosu gereği hikayesi biten yapımlar ve reytinglerde kanalı memnun ettirmeyen, yüzünü güldürmeyen yapımlar bir bir ekranlara veda ediyor. Bu hafta ise Star TV, TV8 ve FOX TV'nin dizileri ekran yolculuğunu sonlandırdı.
Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisi, sezon ortası başrol krizi yaşadı. Ardından dizide resmen yaprak dökümü yaşandı. Neslihan Atagül, sağlık sorunları olduğunu söyleyerek diziden ayrıldı. Atagül'ün gitmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak da diziden ayrıldı.
Üst üste vedaların ardından Tuba Büyüküstün, geçtmişte beraber rol aldığı Engin Akyürek ile yeniden bir arada rol aldı. Fakat reytingleri zaten düşüşte olan Sefirin Kızı dizisini Tuba Büyüküstün de kurtaramadı.