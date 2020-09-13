3 çocuklu annenin damdaki çaresizliği Antalya'da kirayı ödemesine rağmen çıkartıldı

1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış

Dilek Altınbaş, 14 yıldır evli olduğunu ama bir yıl önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığını söyledi. 10 aydır ücretini aksatmadığını kiradaki evinden çıkarıldığını ileri süren Altınbaş, ”Koronavirüs sürecinde işsiz de kaldım. Verilen yardımlarla geçinmeye çalışıyorum. 2 aydır da ev sahibim taşınmam için bana baskı yapıyordu. Evi boşaltmamı istedi. Ev bulmanın zor olduğunu, sokakta kalacağımı söylememe rağmen dinlemediler. 3 tane çocuğumla dışarıda kaldım” dedi.