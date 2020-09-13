3 çocuklu annenin damdaki çaresizliği Antalya'da kirayı ödemesine rağmen çıkartıldı
Antalya'da kirasını düzenli ödediği evden çıkartılan anne 3 çocuğuyla sokakta kaldı. 'oğlum gelecek' bahanesiyle evden çıkartılan anne, pandemi nedeniyle kimsenin ev vermediğini belirterek 'Para ya da karşılıksız yardım beklemiyorum, kirasını ödeyebileceğim bir ev istiyorum' dedi.
Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde müstakil bir evde 10 aydır kirada yaşayan 3 çocuk annesi Dilek Altınbaş (31) kirasını ödemesine rağmen, ev sahibi evine oğlunun taşınacağını söyledi. Sürenin kısa olması nedeniyle Altınbaş, tüm aramalarına rağmen çevrede bütçesine uygun bir ev bulamadı.
Hayırsever, evinin damında geçici olarak yaşamaları için izin verdi
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yevmiyeli işlere gidemeyen anne Altınbaş, bir hafta önce evi boşalttı. Aynı mahallede yaşayan hayırsever bir kişi, aileye evinin damında geçici olarak yaşamasına izin verdi.
Etrafı tamamen açık damda 3 gündür yaşayan ve büyük zorluk yaşayan aile, kendilerine başlarını sokacak bir evin kiraya verilmesini istedi.
1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış
Dilek Altınbaş, 14 yıldır evli olduğunu ama bir yıl önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığını söyledi. 10 aydır ücretini aksatmadığını kiradaki evinden çıkarıldığını ileri süren Altınbaş, ”Koronavirüs sürecinde işsiz de kaldım. Verilen yardımlarla geçinmeye çalışıyorum. 2 aydır da ev sahibim taşınmam için bana baskı yapıyordu. Evi boşaltmamı istedi. Ev bulmanın zor olduğunu, sokakta kalacağımı söylememe rağmen dinlemediler. 3 tane çocuğumla dışarıda kaldım” dedi.