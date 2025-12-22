BIST 11.350
3 çocuklu ailelere öncelik! ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıoyr

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ''İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'' kapsamında yeni bir destek modeli üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Hazırlanan düzenlemeyle, 25 yaşını aşmış araçların trafikten çıkarılması hedeflenirken, yerli otomobil satın alacak üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere ÖTV muafiyeti sağlanması öngörülüyor.

Sanayi ve Teklnoloji Bakanlığı'nın hazırladığı 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' kapsamında, 25 yaş üzeri araçların otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor. İşte detaylar...

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre, 25 yaş üzeri araçlarını hurdaya ayıranlar ÖTV'siz sıfır araç alabilecek.

3 ÇOCUKLU AİLELER ÖNCELİKLİ

Program kapsamında özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanı ve esnek kredi modellerinin sunulacağı belirtildi.

YIL BİTMEDEN MECLİS'E SUNULACAK

Dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasının önünü açacak "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" 2025 bitmeden Meclis'e sunulacak.

