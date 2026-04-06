3 çocuk annesi Yonca otel odasında öldürüldü! Katil elleri cebinde yürüyerek kaçtı
Bahçelievler'de 3 çocuk annesi Yonca Kölge, (28) otel odasında bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadının 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından katledildiği belirlendi. Gözaltına alınan eski koca Salih B. ve ona yardım eden 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cinayetin ardından otelden ayrıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, 3 Mart Cuma günü 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. İle Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.
Otel odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Diğer yandan Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu.
Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin bıçaklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından abisi ve kardeşine teslim edilen kadının cenazesi pazar günü öğlen namazı sonrası İstanbul'da toprağa verildi.
Barışma bahanesiyle otele çağırmış
'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve 3 yıl önce boşandığı eski eşi Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.