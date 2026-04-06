3 çocuk annesi Yonca otel odasında öldürüldü! Katil elleri cebinde yürüyerek kaçtı

Otel odasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Diğer yandan Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu.