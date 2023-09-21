3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! 20 kilo birden vermişti bakın sırrı neymiş...
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Halit Ergeç'le 14 yıllık evlilikleriyle herkesi imrendiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel 3. çocuğunu kucağına aldıktan sonra verdiği kilolarla gündemlerden düşmemişti. Ünlü oyuncunun 20 kilo verdiren zayıflama sırrı oraya çıktı.
Karadayı, Binbir Gece, Vatanım Sensin gibi türk televizyonun ünlü dizilerinde rol alan oyuncu Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı.
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2009 yılında Binbir Gece dizisinde tanışarak aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Halit Ergeç ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu mutlu evlilikleriyle herkesi hayran bırakmaya devam ediyor.
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3. çocuğu Leyla'yı 2021 yılında kucağına alan Bergüzar Korel doğum sonrası kiloları ile uzun süre gündem olmuştu.
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‘Düğüm’ dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Korel kısa süre içerisinde 20 kilo verdi.
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