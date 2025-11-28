3 Bölgeye yağış uyarısı geldi! Şemsiyesiz çıkmayın...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu tahminlerini açıkladı. 4 il için sarı kodlu uyarıda bulunarak, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney, Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DÖRT İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için sarı kodlu uyarıda bulundu.