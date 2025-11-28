BIST 10.951
DOLAR 42,51
EURO 49,28
ALTIN 5.721,57

3 Bölgeye yağış uyarısı geldi! Şemsiyesiz çıkmayın...

|
3 Bölgeye yağış uyarısı geldi! Şemsiyesiz çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu tahminlerini açıkladı. 4 il için sarı kodlu uyarıda bulunarak, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

3 Bölgeye yağış uyarısı geldi! Şemsiyesiz çıkmayın... - Resim: 1

Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.

112
3 Bölgeye yağış uyarısı geldi! Şemsiyesiz çıkmayın... - Resim: 2

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney, Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

212
3 Bölgeye yağış uyarısı geldi! Şemsiyesiz çıkmayın... - Resim: 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

312
3 Bölgeye yağış uyarısı geldi! Şemsiyesiz çıkmayın... - Resim: 4

DÖRT İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için sarı kodlu uyarıda bulundu.

412