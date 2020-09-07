3 binden fazla ağacı var! Kilosu 60 liradan satılıyor

Hasadı makineyle yaptıklarını söyleyen Akıncı "Badem üretimi zahmetli bir iştir. Biz üreticilerin en büyük rakibi iklimdir. Badem kabuklu taban fiyatı kilosu 15 TL civarındadır. Kabuksuz badem ise kilosu 55-60 TL arasında değişiyor. Tabii bu toptan fiyatıdır” diye konuştu.