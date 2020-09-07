3 binden fazla ağacı var! Kilosu 60 liradan satılıyor
Kilis’te bazı bölgelerinde bir ay sürmesi beklenen hasat zamanı başladı.
Kilis’te, 1 ay süreceği tahmin edilen bademin hasadına başlandı. Kilis’in bazı bölgelerinde hasada başlanırken, bazı bölgelerinde Ağustos ayı sonunda badem hasadını başladı.
Kilis’te en büyük badem yetiştiricisi olan Vasıf Akıncı, Amerikan ile Fransız badem çeşidi ürettiklerini ifade etti.
3 binden fazla badem ağacı: Akıncı konuşmasının devamında "“İki ana çeşitte üretiyoruz. Ağustos ayı içerisinde hasada başlıyoruz. 160 dönüm üzerinde 3 binden fazla badem ağacında üretim yapıyoruz." dedi.
Hasadı makineyle yaptıklarını söyleyen Akıncı "Badem üretimi zahmetli bir iştir. Biz üreticilerin en büyük rakibi iklimdir. Badem kabuklu taban fiyatı kilosu 15 TL civarındadır. Kabuksuz badem ise kilosu 55-60 TL arasında değişiyor. Tabii bu toptan fiyatıdır” diye konuştu.