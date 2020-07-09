3 bin yılda bir açıyor! Kastamonu’da ‘udumbara çiçeği’ görüldü

Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini bildiren Serkan Yılmaz, Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade ederek şunları söyledi: