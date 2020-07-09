3 bin yılda bir açıyor! Kastamonu’da ‘udumbara çiçeği’ görüldü
KASTAMONU’nun Daday ilçesinde 3 bin yılda bir açtığına inanılan ‘udumbara çiçeği’ görüldü.
Kastamonu’nun Daday ilçesinde dinlenmek için bir ağacın altına oturan Serkan Yılmaz, oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Yılmaz, “Yaptığım araştırmada, Budizm inancına göre bunun cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendim” dedi. Peki Udumbara çiçeği nedir? Efsane çiçek Udumbara...
Daday’da bir ağacın altına dinlemek için oturan Serkan Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğinin Budizm inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendiğini söyledi.
Gözle görülmesi zor olan ve 'avatar' da denilen 'udumbara' çiçeğini fark eden Serkan Yılmaz, daha önce televizyonda gördüğü çiçeğin aynısı olduğunu fark etti.
Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini bildiren Serkan Yılmaz, Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade ederek şunları söyledi: