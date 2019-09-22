3. bebeğini Neslican'ı anarak paylaştı Tolga Karel müjdeli haberi duyurdu
Yaprak Dökümü adlı Kanal D dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyurmasının ardından ABD'ye yerleşen Tolga Karel, üçüncü bebeğini kucağına aldı.
Günay Musayeva'dan boşanmasının ardından 2016 yılında Sarah Scott isimli ABD vatandaşıyla hayatını birleştiren Tolga Karel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Karel, 3. bebeğinin hayata geldiğini Neslican Tay'ı anarak açıkladı.
Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşan Karel, şu açıklamayı yaptı: Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi de aynı saatlerde oğlum Kenan ın doğumunu karşılarken Neslican Tay’ın ölümünün haberi geliyor. Neslican Rizeli bir Karadeniz kızı tıpkı annem gibi savaşçı, hırçın ama olmuyor, tutunamıyor hayata.
Bedenimiz fani: Sevincim ve üzüntüm birbirine karışıyor, Hoşgeldin KENAN, Hoşçakal Karadeniz’in Asi kızı. RABBİM öyle büyük ki sevdiği bir kulunu yanına alırken diğerini veriyor aynı saatlerde bir kez daha anlıyorum Bedenimiz FANİ Ruhlarımız ALLAH’A EMANET.
Tolga Karel kimdir?
Tolga Karel; 01 Ekim 1978 de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tolga Karel, Gösteri Sanatları-Sinematografi-Drama dallarında eğitim almıştır.