3. bebeğini Neslican'ı anarak paylaştı Tolga Karel müjdeli haberi duyurdu

Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşan Karel, şu açıklamayı yaptı: Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi de aynı saatlerde oğlum Kenan ın doğumunu karşılarken Neslican Tay’ın ölümünün haberi geliyor. Neslican Rizeli bir Karadeniz kızı tıpkı annem gibi savaşçı, hırçın ama olmuyor, tutunamıyor hayata.