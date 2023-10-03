3 aylık fark kesinleşti yeni tablo hazır! Memur ve emeklinin yeni zam oranları ne olacak?
TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 4,75 arttı. Emekliye ek zam çalışması sürerken Ocak 2024’te yapılacak artış için 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı oranı netleşti. Memur zammı için 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği yeni zamlı memur maaşı tablosu ile haberin detayları…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 4,75 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise yüzde 61,53 seviyesi görüldü. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar da kesinleşti. Peki Ocak 2024’te toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni rakamlar nasıl şekillendi. İşte detaylar…
3 aylık zam oranı kesinleşti
Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda ilk üç veri açıklanırken geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak TÜFE verileri kaldı.
Eylül ayı enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 25,11 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılıyor. Memur ve memur emeklisi için üç aylık enflasyon farkı da yüzde 18 oldu. Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte üç aylık maaş artış oranı yüzde 35,73 oranına ulaştı.
Refah payı da arttı
Hemen her zam döneminde olduğu gibi enflasyon rakamlarının üzerine bir de refah payı artışı yansıtılacak.