3 aylık fark kesinleşti yeni tablo hazır! Memur ve emeklinin yeni zam oranları ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 4,75 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise yüzde 61,53 seviyesi görüldü. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar da kesinleşti. Peki Ocak 2024’te toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni rakamlar nasıl şekillendi. İşte detaylar…