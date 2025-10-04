3 aylık enflasyona göre Memur ve emeklinin zam oranı netleşti!
Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş zamlarına ilişkin tablo da netleşmeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. TÜİK verilerine göre, eylülde enflasyon aylık yüzde 3.23 olarak gerçekleşti.
Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, ağustos enflasyonu ise yüzde 2.04 olarak açıklanmıştı. Eylül verisiyle birlikte 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 7.50 oldu. Böylece eylül enflasyonu ile memurun enflasyon farkı alacağı kesinleşti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
MEMURA YÜZDE 13.65
7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan memurların eylül enflasyonu ile birlikte yüzde 2.38'lik enflasyon farkı oluştu. 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde ise memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11 zam yapılmasına karar verilmişti. Oluşan enflasyon farkı ile memurların ocak ayındaki zammı güncel verilerle yüzde 13.65 olarak gerçekleşiyor.