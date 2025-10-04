3 aylık enflasyona göre Memur ve emeklinin zam oranı netleşti!

Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, ağustos enflasyonu ise yüzde 2.04 olarak açıklanmıştı. Eylül verisiyle birlikte 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 7.50 oldu. Böylece eylül enflasyonu ile memurun enflasyon farkı alacağı kesinleşti.