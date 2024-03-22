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3 aylık bebeğin yanarak can verdiği evde yine yangın çıktı!

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3 aylık bebeğin yanarak can verdiği evde yine yangın çıktı!

Antalya’da 3 aylık Meva bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının olduğu dairede bugün de yangın çıktı.

3 aylık bebeğin yanarak can verdiği evde yine yangın çıktı!

Yangında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

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3 aylık bebeğin yanarak can verdiği evde yine yangın çıktı!

Yan dairede kalan bir vatandaş ise yangını duyup olay yerine gelerek evdeki 3 kedisini dumandan etkilenmeden kurtardı.

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3 aylık bebeğin yanarak can verdiği evde yine yangın çıktı!

Yangın, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 

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3 aylık bebeğin yanarak can verdiği evde yine yangın çıktı!

3 gün önce, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan annesi Şeval Çalı uyutup sınava gittikten sonra çıkan yangında hayatını kaybeden 3 aylık Meva bebeğin yaşadığı evde yine yangın çıktı.

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