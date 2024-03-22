3 aylık bebeğin yanarak can verdiği evde yine yangın çıktı!
Antalya’da 3 aylık Meva bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının olduğu dairede bugün de yangın çıktı.
Yangında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken apartman sakinleri büyük panik yaşadı.
Yan dairede kalan bir vatandaş ise yangını duyup olay yerine gelerek evdeki 3 kedisini dumandan etkilenmeden kurtardı.
Yangın, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2799 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi.
3 gün önce, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan annesi Şeval Çalı uyutup sınava gittikten sonra çıkan yangında hayatını kaybeden 3 aylık Meva bebeğin yaşadığı evde yine yangın çıktı.