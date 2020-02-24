3 aylar orucu ne zaman tutulur kaç gün tutulur Diyanet açıklaması
Müslüman alemi için önemi büyük mübarek Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar 25 Şubat salı günü başlıyor. 3 ayların girişinde oruç tutmak isteyen vatandaşlar ise 3 aylar orucu ne zaman tutulur sorusunun yanıtını arıyor. Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur. Peki Recep ayında kaç gün 3 aylar orucu tutulur?
Müslüman alemi için önemi ve fazileti çok büyük olan 3 aylar ne zaman başlıyor araştırması başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek ayların ilki olan Recep ayının birinci günü 25 Şubat olacak. 2020 yılında Ramazan ayı ise 24 Nisan'da başlayacak.
110
3 aylar ne zaman başlıyor: 3 aylar, 2020 yılında Receb ayının ilk günü olan 25 Şubat Salı günü başlayacak.
210
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.
310
Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü, Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.
Bu yıl Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak.
410