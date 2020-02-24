3 aylar orucu ne zaman tutulur kaç gün tutulur Diyanet açıklaması

Müslüman alemi için önemi ve fazileti çok büyük olan 3 aylar ne zaman başlıyor araştırması başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek ayların ilki olan Recep ayının birinci günü 25 Şubat olacak. 2020 yılında Ramazan ayı ise 24 Nisan'da başlayacak.