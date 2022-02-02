3 aylar karşılama mesajları resimli anlamlı hadisli Recep ayı kutlama sözleri
Rahmeti, fevzi ve affı bol 3 aylar bugün yani 2 Şubat'ta başladı. Birçok müslümanın heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi 3 aylara özel en güzel mesajları sizler için hazırladık. 3 ayları karşılarken eşinize, dostunuza yollayacağınız resimli, hadisli, 3 aylar mesajları ve Recep ayı kutlama sözleri haberimizde.
Müslüman aleminin dört gözle beklediği, her gününde farklı faziletlerin olduğu mübarek 3 aylar bugün yani 2 Şubat Çarşamba günü başladı. 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi 3 aylara özel en güze resimli mesajlar ve 3 aylar kutlama mesajları derlemesi haberimizde.
Recep, Şaban ve Ramazan ayı olan ve mübarek sayılan 3 aylar başladı. Fazilet dolu bu günde eller semaya açılacak ve merhatemi bol Allah'a dualar edilecek. Sizler için hazırladığımız 3 aylar resimli mesajlarını sevdiklerine yollayabilir, onların dualarında yer alabilirsiniz. WhatsApss, Facebook, ve twitter'dan da paylaşabileceğiniz 2022 en yeni 3 aylar mesajları haberimizde.
* Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. * İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…
* Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah’a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun. * Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.